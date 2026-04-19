В ДНР составят карту заминированных полей сельхозназначения - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260419/dnr-869263673.html
В ДНР составят карту заминированных полей сельхозназначения
экономика
сельское хозяйство
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869263673.jpg?1776571022
сельское хозяйство, россия
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ
06:57 19.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. В ДНР составят карту заминированных полей сельскохозяйственного назначения в рамках внедрения нового метода разминирования, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства республики Артём Крамаренко.
"Главой ДНР поставлена задача – найти нестандартный способ разминирования земель сельхозназначения. Традиционный подход к работе требует большого количества ресурсов, а главное - времени. Совместно с саперами нашли решение в виде первоначальной технической разведки земель, которая позволит оценить плотность минирования", – сказал Крамаренко.
По его словам, метод первоначальной технической разведки представляет из себя создание карт заминированных полей, который будет включать различные методы поисков взрывоопасных предметов, начиная от магнитнорезонансной детекции до мониторинговых облетов с помощью БПЛА.
"Данная карта поможет нам увидеть участки земли, где нет минирования, что позволит их сразу запахать и засеять, а остальные участки отгородить и включить в план для последующего разминирования. Это позволит в ускоренном темпе вводить новые земли в сельхозоборот и увеличить посевные площади", – подчеркнул собеседник агентства.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала