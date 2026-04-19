В ДНР составят карту заминированных полей сельхозназначения

В ДНР составят карту заминированных полей сельскохозяйственного назначения в рамках внедрения нового метода разминирования, рассказал РИА Новости... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T06:57+0300

ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. В ДНР составят карту заминированных полей сельскохозяйственного назначения в рамках внедрения нового метода разминирования, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства республики Артём Крамаренко. "Главой ДНР поставлена задача – найти нестандартный способ разминирования земель сельхозназначения. Традиционный подход к работе требует большого количества ресурсов, а главное - времени. Совместно с саперами нашли решение в виде первоначальной технической разведки земель, которая позволит оценить плотность минирования", – сказал Крамаренко. По его словам, метод первоначальной технической разведки представляет из себя создание карт заминированных полей, который будет включать различные методы поисков взрывоопасных предметов, начиная от магнитнорезонансной детекции до мониторинговых облетов с помощью БПЛА. "Данная карта поможет нам увидеть участки земли, где нет минирования, что позволит их сразу запахать и засеять, а остальные участки отгородить и включить в план для последующего разминирования. Это позволит в ускоренном темпе вводить новые земли в сельхозоборот и увеличить посевные площади", – подчеркнул собеседник агентства.

