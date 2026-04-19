В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными - 19.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а также разрешить жителям ставить лавочки за свой счет без... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T15:06+0300

2026-04-19T15:06+0300

2026-04-19T15:06+0300

бизнес

общество

россия

госдума

лдпр

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а также разрешить жителям ставить лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). "Надо ввести понятие "социальная скамейка" для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой", - сказал Панеш. Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при условии соблюдения санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней. "Включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Лавочка у подъезда - это символ заботы о старшем поколении", - предложил депутат. Панеш рассказал, что к нему поступают десятки обращений от пожилых граждан, которые просят помочь с установкой обычных лавочек у подъездов. Раньше, по его словам, они были почти у каждого дома - бабушки выходили, садились, общались, но сейчас лавочки убирают или переносят в отдаленные места, а для человека с больными ногами или давлением пройти лишние 50 метров - проблема. "Пенсионеры предлагают сами купить лавочки за свой счет, но городские власти зачастую не дают разрешения... Скамейка у подъезда для пожилого человека - это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность", - считает парламентарий. Панеш пояснил, что сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, и для одинокого пенсионера собрать такое собрание - непростая задача, ведь многие соседи против, а власти без протокола собрания разрешение не дают.

бизнес, общество , россия, госдума, лдпр