Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошеннических схем - 19.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошеннических схем
Родители должны развивать критическое мышление ребенка, чтобы обезопасить его от мошеннических схем, которые построены на социальной инженерии, рассказал РИА... | 19.04.2026, ПРАЙМ
технологии
общество
яндекс
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Родители должны развивать критическое мышление ребенка, чтобы обезопасить его от мошеннических схем, которые построены на социальной инженерии, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Злоумышленники всё чаще переходят к точечным атакам, построенным на глубокой социальной инженерии, где главная мишень - доверие и эмоции. В этой связи главным инструментом для цифровой безопасности школьников становится критическое мышление, которое должны развивать в ребенке родители", - заявил он. Мошенники обращаются к ребенку от имени авторитетных структур, игровых сообществ или "друзей" и создают иллюзию знакомого источника, при этом поддельный аккаунт может выглядеть абсолютно реалистично. Родителям важно научить его подвергать сомнению любую неожиданную просьбу, особенно если она связана с секретностью или срочностью. Эксперт пояснил, что современные системы родительского контроля способны ограничивать доступ к нежелательным сайтам, отслеживать время использования устройств и блокировать подозрительные приложения. Однако они не могут проанализировать содержание личной переписки в мессенджерах или игровых чатах, где и разворачиваются основные схемы вовлечения детей в противоправную деятельность. Кроме того, он добавил, что развитие критического мышления не требует специальных знаний в области информационной безопасности. Достаточно регулярно обсуждать с ребенком ситуации, с которыми он сталкивается в интернете, разбирать примеры мошеннических схем и формировать привычку не принимать решений в одиночку, когда речь идет о неожиданных просьбах или предложениях. "Родительский контроль и антивирусы - это базовая гигиена, как мытье рук перед едой. Но если ребенок не умеет распознавать угрозу там, где техника бессильна, он остается уязвимым", - резюмировал Лунев.
03:17 19.04.2026
 
Эксперт Лунев: родители должны развивать критическое мышление, чтобы защитить ребенка

