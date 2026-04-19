https://1prime.ru/20260419/ekspert-869262016.html

Эксперт рассказал о штрафах за хранение самокатов в подъезде

2026-04-19T03:20+0300

общество

бизнес

здоровье

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869262016.jpg?1776558006

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде самокатов, которые мешают проходу и препятствуют эвакуации в случае пожара, сообщил РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. "Хранение габаритных вещей (в том числе самокатов - ред.) в местах общего пользования, препятствующих эвакуации в случае пожара, является нарушением данных нормативных актов и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей", - сказал Пачулия. Он отметил, что отсутствие специальных мест для хранения велосипедов и самокатов не освобождает граждан от соблюдения требований пожарной безопасности. "В случае выявления факта нарушения требований пожарной безопасности, необходимо зафиксировать данное нарушение. Затем следует направить письменную жалобу в обслуживающую организацию (это может быть, например, Управляющая компания или ТСН), с требованием о выдаче предписания нарушителю об устранении выявленных нарушений", - добавил Пачулия. По его словам, МЧС России вправе применить к нарушителю меры административной ответственности в случае подтверждения факта нарушения пожарной безопасности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

