Эксперт рассказала, когда можно высаживать томаты, баклажаны и перцы - 19.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда можно высаживать томаты, баклажаны и перцы
Эксперт рассказала, когда можно высаживать томаты, баклажаны и перцы - 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T04:47+0300
04:47 19.04.2026
 
Эксперт рассказала, когда можно высаживать томаты, баклажаны и перцы

Эксперт Абрамова: томаты, баклажаны и перцы в России можно высаживать через 4-5 дней

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Высаживать в открытый грунт рассаду томатов, баклажанов и перцев в средней полосе России можно не ранее чем через 4-5 дней после начала цветения черемухи, поскольку в этот период уже установится устойчивое тепло без риска возвратных заморозков, сообщила РИА новости доцент института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.
"Для практикующего агронома это прямой сигнал: зацвела черемуха - ожидай 2-4 прохладных дня с риском заморозков. Не торопитесь с высадкой томатов, перцев и баклажанов в открытый грунт. Выдержите паузу. Уже через 4-5 дней после начала цветения, как правило, устанавливается устойчивое тепло без возвратов", - сказала Абрамова.
Ранее эксперт подтвердила связь цветения черемухи с похолоданием весной и назвала срок ожидаемых "черемуховых холодов" в средней полосе России и Поволжье: они наступят в первой - второй декаде мая.
"Таким образом, народная примета блестяще подтверждается данными многолетних фенологических наблюдений. Это тот редкий случай, когда традиционное аграрное знание полностью совпадает с научным подходом и служит надежным подспорьем в современном рискованном земледелии", - сказала Абрамова.
 
