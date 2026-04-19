https://1prime.ru/20260419/es-869267683.html

ЕК посоветует странам ЕС ввести удаленную работу на фоне кризиса, пишут СМИ

2026-04-19T11:48+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении. По данным газеты, на следующей неделе ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы. Предполагается, что большая их часть будет носить необязательный характер. "В приложении к черновому варианту сообщения комиссия заявила, что следует призвать предприятия ввести по возможности минимум один день обязательной удаленной работы. Она также рекомендует (задействовать - ред.) субсидирование общественного транспорта и снижение НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели", - говорится в материале издания. Кроме того, в новом документе ЕК также поставит новые цели по электрификации и в связи с этим объявит о помощи странам-членам с разработкой программ социальной аренды в сфере зеленых технологий. Это будет касаться, например, тепловых насосов и электромобилей. ЕК также порекомендует снизить уровень потребления газа и нефти. Как напоминает Financial Times, Брюссель уже выпускал аналогичные рекомендации в 2022 году. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

https://1prime.ru/20260418/es-869259921.html

https://1prime.ru/20260417/spg--869232055.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, ек, financial times, ес