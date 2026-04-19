ЕК посоветует странам ЕС ввести удаленную работу на фоне кризиса, пишут СМИ - 19.04.2026, ПРАЙМ
ЕК посоветует странам ЕС ввести удаленную работу на фоне кризиса, пишут СМИ
2026-04-19T11:48+0300
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США, ЕК, Financial Times, ЕС
ЕК посоветует странам ЕС ввести удаленную работу на фоне кризиса, пишут СМИ

FT: ЕК посоветует странам ЕС ввести обязательную удаленную работу на фоне энергокризиса

Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.
По данным газеты, на следующей неделе ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы. Предполагается, что большая их часть будет носить необязательный характер.
"В приложении к черновому варианту сообщения комиссия заявила, что следует призвать предприятия ввести по возможности минимум один день обязательной удаленной работы. Она также рекомендует (задействовать - ред.) субсидирование общественного транспорта и снижение НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели", - говорится в материале издания.
Кроме того, в новом документе ЕК также поставит новые цели по электрификации и в связи с этим объявит о помощи странам-членам с разработкой программ социальной аренды в сфере зеленых технологий. Это будет касаться, например, тепловых насосов и электромобилей. ЕК также порекомендует снизить уровень потребления газа и нефти.
Как напоминает Financial Times, Брюссель уже выпускал аналогичные рекомендации в 2022 году.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
