Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев, пишут СМИ - 19.04.2026, ПРАЙМ
Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев, пишут СМИ
Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев, пишут СМИ - 19.04.2026, ПРАЙМ
Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев, пишут СМИ
Германия перестала быть основным направлением для соискателей убежища в Евросоюзе, переместившись впервые с 2015 года на четвертое место в общеевропейской... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T13:19+0300
2026-04-19T13:19+0300
мировая экономика
общество
германия
франция
испания
ес
мвд
welt am sonntag
БЕРЛИН, 19 апр - ПРАЙМ. Германия перестала быть основным направлением для соискателей убежища в Евросоюзе, переместившись впервые с 2015 года на четвертое место в общеевропейской статистике по числу поданных ходатайств, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный отчет Еврокомиссии. "Новые данные Европейского союза за первый квартал (2026 года - ред.) свидетельствуют о значительном снижении: Германия больше не лидирует в статистике по предоставлению убежища", - говорится в материале. По данным издания, в первом квартале этого года количество первичных ходатайств о предоставлении убежища в Германии сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28 922 заявления. Таким образом, Германия впервые с 2015 года заняла четвертое место в общеевропейской статистике по предоставлению убежища, уступив лидерство Франции, Испании и Италии. Эксперты связывают сокращение числа заявок с ужесточением пограничного контроля на сухопутных границах Германии, новым миграционным курсом правительства, а также сокращением притока беженцев из Сирии и Украины. При этом крупнейшую группу соискателей убежища в Германии по-прежнему составляют граждане Афганистана. Как отмечает издание, на них приходится до 38% от общего числа поданных заявок. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт отменил в мае 2025 года распоряжение прежнего кабинета министров ФРГ от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в Германию. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
германия
франция
испания
мировая экономика, общество , германия, франция, испания, ес, мвд, welt am sonntag
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, МВД, Welt am Sonntag
13:19 19.04.2026
 
Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев, пишут СМИ

Welt am Sonntag: Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев,

БЕРЛИН, 19 апр - ПРАЙМ. Германия перестала быть основным направлением для соискателей убежища в Евросоюзе, переместившись впервые с 2015 года на четвертое место в общеевропейской статистике по числу поданных ходатайств, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный отчет Еврокомиссии.
"Новые данные Европейского союза за первый квартал (2026 года - ред.) свидетельствуют о значительном снижении: Германия больше не лидирует в статистике по предоставлению убежища", - говорится в материале.
Флаг Германии, Берлин
В Германии призвали наладить поставки газа и нефти из России и Азии
Вчера, 17:44
По данным издания, в первом квартале этого года количество первичных ходатайств о предоставлении убежища в Германии сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28 922 заявления.
Таким образом, Германия впервые с 2015 года заняла четвертое место в общеевропейской статистике по предоставлению убежища, уступив лидерство Франции, Испании и Италии.
Эксперты связывают сокращение числа заявок с ужесточением пограничного контроля на сухопутных границах Германии, новым миграционным курсом правительства, а также сокращением притока беженцев из Сирии и Украины.
При этом крупнейшую группу соискателей убежища в Германии по-прежнему составляют граждане Афганистана. Как отмечает издание, на них приходится до 38% от общего числа поданных заявок.
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт отменил в мае 2025 года распоряжение прежнего кабинета министров ФРГ от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в Германию. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
