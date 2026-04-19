https://1prime.ru/20260419/gosdolg-869264602.html
Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20
Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20 - 19.04.2026, ПРАЙМ
Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20
Общий госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости по данным Международного валютного фонда. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T08:19+0300
2026-04-19T08:19+0300
2026-04-19T08:19+0300
экономика
финансы
мировая экономика
турция
саудовская аравия
индонезия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Общий госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости по данным Международного валютного фонда. Так, совокупная задолженность федерального правительства и региональных властей России составила по итогам 2025 года всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальные 1,5% - на регионы. Турция занимает вторую строчку по размеру общего госдолга с 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия стала третьей с 31,7%. Размер задолженности властей Индонезии составил по итогам прошлого года 41% от всей экономики, а Австралии - 51%. Больше крупных экономик с общим госдолгом ниже считающегося безопасным уровнем в 60% ВВП нет. Несильно превысили этот порог Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Меньше 100% от экономики размер общего госдолга был в прошлом году еще у Южной Африки, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии. Самый высокий общий госдолг в прошлом году был у Японии - размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Больше 100% также было у Франции, Канады и Британии.
https://1prime.ru/20260417/bitkoin-869236676.html
https://1prime.ru/20260415/gosdolg-869185854.html
турция
саудовская аравия
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, турция, саудовская аравия, индонезия, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ЕС
Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20
Jбщий госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20