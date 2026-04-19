Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/gosduma-869261707.html
В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869261707.jpg?1776555834
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Жители Московской области, которые оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ по неверным реквизитам или указали неправильный лицевой счет, могут вернуть ошибочный платеж онлайн через личный кабинет или мобильное приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Если вы случайно оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ дважды, не по тем реквизитам или перепутали лицевой счет, то платеж можно найти, скорректировать или вернуть онлайн. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн". В разделе "отправить обращение" - "оплата" выбрать "сверка и корректировка платежа" либо "розыск и возврат платежа" и отправить сообщение, приложив фотографию документов", - сказал Кошелев. По его словам, к заявке необходимо приложить фотографию паспорта, чек или документ, подтверждающий оплату, банковские реквизиты (для перечисления средств), выписку из ЕГРН (при возврате переплаты), а также выписку из банка с информацией о том, на какой расчетный счет были зачислены средства (для переноса платежа на другой лицевой счет). "Направлять обращение на розыск платежа можно в том случае, если в течение 5 рабочих дней после оплаты денежные средства не поступили на лицевой счет", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Жители Московской области, которые оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ по неверным реквизитам или указали неправильный лицевой счет, могут вернуть ошибочный платеж онлайн через личный кабинет или мобильное приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Если вы случайно оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ дважды, не по тем реквизитам или перепутали лицевой счет, то платеж можно найти, скорректировать или вернуть онлайн. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн". В разделе "отправить обращение" - "оплата" выбрать "сверка и корректировка платежа" либо "розыск и возврат платежа" и отправить сообщение, приложив фотографию документов", - сказал Кошелев.
По его словам, к заявке необходимо приложить фотографию паспорта, чек или документ, подтверждающий оплату, банковские реквизиты (для перечисления средств), выписку из ЕГРН (при возврате переплаты), а также выписку из банка с информацией о том, на какой расчетный счет были зачислены средства (для переноса платежа на другой лицевой счет).
"Направлять обращение на розыск платежа можно в том случае, если в течение 5 рабочих дней после оплаты денежные средства не поступили на лицевой счет", - заключил он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала