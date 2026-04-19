В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж

В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж - 19.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж

Жители Московской области, которые оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ по неверным реквизитам или указали неправильный лицевой счет, могут вернуть ошибочный платеж... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T02:43+0300

2026-04-19T02:43+0300

2026-04-19T02:43+0300

московская область

госдума

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Жители Московской области, которые оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ по неверным реквизитам или указали неправильный лицевой счет, могут вернуть ошибочный платеж онлайн через личный кабинет или мобильное приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Если вы случайно оплатили квитанцию МосОблЕИРЦ дважды, не по тем реквизитам или перепутали лицевой счет, то платеж можно найти, скорректировать или вернуть онлайн. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн". В разделе "отправить обращение" - "оплата" выбрать "сверка и корректировка платежа" либо "розыск и возврат платежа" и отправить сообщение, приложив фотографию документов", - сказал Кошелев. По его словам, к заявке необходимо приложить фотографию паспорта, чек или документ, подтверждающий оплату, банковские реквизиты (для перечисления средств), выписку из ЕГРН (при возврате переплаты), а также выписку из банка с информацией о том, на какой расчетный счет были зачислены средства (для переноса платежа на другой лицевой счет). "Направлять обращение на розыск платежа можно в том случае, если в течение 5 рабочих дней после оплаты денежные средства не поступили на лицевой счет", - заключил он.

московская область

московская область, госдума