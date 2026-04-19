https://1prime.ru/20260419/gosduma-869262443.html

В Госдуме предложили ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк"

2026-04-19T05:02+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869262443.jpg?1776564148

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать отечественные цифровые платформы и соцсети внедрить отдельную кнопку "Пожаловаться на дипфейк" с ускоренным порядком рассмотрения таких жалоб. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность нормативного закрепления инициативы, предусматривающей обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" как самостоятельной категории обращения", - сказано в письме. Предлагается ввести ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб с приоритетной модерацией, а также проработку механизмов взаимодействия с гражданами, чьи персональные данные были использованы при создании такого контента. В обращении Чернышов отметил, что в условиях стремительного развития технологий ИИ и широкого распространения генеративных моделей особую актуальность приобретает проблема дипфейков — аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ и имитирующих реальных людей. По его словам, сегодня дипфейки используются не только в развлекательных целях, но и как инструмент дезинформации, мошенничества и репутационного давления. Вице-спикер подчеркнул, что действующие механизмы жалоб в соцсетях и цифровых платформах не учитывают специфику дипфейков: отсутствует единый, понятный и быстрый инструмент, позволяющий пользователю прямо указать на то, что контент является сгенерированным и вводит в заблуждение. Реализация данной меры, по мнению Чернышова, позволит существенно повысить уровень цифровой безопасности граждан, снизить риски распространения фейковой информации и укрепить доверие к цифровой среде.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

