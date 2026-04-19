https://1prime.ru/20260419/import-869265817.html
ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года
2026-04-19T10:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867123465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af91f9e6d7016a532802d0d9a9c9929f.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале этого года нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с ноября позапрошлого года, при этом поставки рыбы и морепродуктов в целом выросли до максимума за пять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в феврале текущего года ЕС импортировал из РФ филе и другого мяса рыбы на 48,5 миллиона евро - на 12% больше в месячном, и на 3% больше в годовом выражении. Эти объемы стали максимальными с ноября 2024 года, когда объем поставок составлял 51,5 миллиона. Также объединение закупало в России замороженную рыбу - 10,1 миллиона евро (-24% за месяц), приготовленную рыбу - 1,2 миллиона (-38%) и охлажденную рыбу - 316,5 тысяч (-20%). Общий объем поставок российских рыбы и морепродуктов в Евросоюз составил 60,1 миллиона евро, что на 1,9% больше, чем в январе, и на 4,7% меньше, чем в прошлом феврале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867123465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a9f7ef09400e489f0ebba5cb5587067.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
