ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года

2026-04-19T10:12+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале этого года нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с ноября позапрошлого года, при этом поставки рыбы и морепродуктов в целом выросли до максимума за пять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в феврале текущего года ЕС импортировал из РФ филе и другого мяса рыбы на 48,5 миллиона евро - на 12% больше в месячном, и на 3% больше в годовом выражении. Эти объемы стали максимальными с ноября 2024 года, когда объем поставок составлял 51,5 миллиона. Также объединение закупало в России замороженную рыбу - 10,1 миллиона евро (-24% за месяц), приготовленную рыбу - 1,2 миллиона (-38%) и охлажденную рыбу - 316,5 тысяч (-20%). Общий объем поставок российских рыбы и морепродуктов в Евросоюз составил 60,1 миллиона евро, что на 1,9% больше, чем в январе, и на 4,7% меньше, чем в прошлом феврале.

https://1prime.ru/20260417/import--869234698.html

https://1prime.ru/20260415/zhelezo-869193499.html

