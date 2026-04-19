Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/import-869265817.html
ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года
2026-04-19T10:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867123465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af91f9e6d7016a532802d0d9a9c9929f.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867123465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a9f7ef09400e489f0ebba5cb5587067.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:12 19.04.2026
 
ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с 2024 года

ЕС нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с конца 2024 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы
Продажа красной рыбы - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Продажа красной рыбы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в феврале этого года нарастил импорт филе и мяса рыбы из России до максимума с ноября позапрошлого года, при этом поставки рыбы и морепродуктов в целом выросли до максимума за пять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в феврале текущего года ЕС импортировал из РФ филе и другого мяса рыбы на 48,5 миллиона евро - на 12% больше в месячном, и на 3% больше в годовом выражении. Эти объемы стали максимальными с ноября 2024 года, когда объем поставок составлял 51,5 миллиона.
Также объединение закупало в России замороженную рыбу - 10,1 миллиона евро (-24% за месяц), приготовленную рыбу - 1,2 миллиона (-38%) и охлажденную рыбу - 316,5 тысяч (-20%).
Общий объем поставок российских рыбы и морепродуктов в Евросоюз составил 60,1 миллиона евро, что на 1,9% больше, чем в январе, и на 4,7% меньше, чем в прошлом феврале.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала