В Индонезии резко подорожало несубсидируемое топливо
2026-04-19T06:02+0300
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Pertamina
06:02 19.04.2026
 
В Индонезии резко подорожало несубсидируемое топливо

ДЖАКАРТА, 19 апр - ПРАЙМ. В Индонезии резко подорожало несубсидируемое топливо: максимум на 66%, рост цен связан с рыночными факторами, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия.
По его словам, решение госкомпании Pertamina о пересмотре цен связано с динамикой мировых цен на нефть и курсом рупии к доллару.
"Топливо, регулируемое государством, - это субсидируемое топливо. В то время как несубсидируемое топливо следует рыночным ценам в соответствии с постановлением министерства 2022 года", - сказал министр после совещания в Магеланге. Его слова приводит портал Jakarta Globe.
Чиновник отметил, что более качественные виды топлива, как правило, "потребляются обеспеченными слоями населения и не подпадают под систему субсидий".
Согласно последним изменениям, цена Pertamax Turbo выросла до 19 400 рупий за литр (около 1,13 доллара), увеличившись на 6300 рупий. Другие виды несубсидируемого топлива также подорожали - максимальный рост цены составил 66%.
 
