https://1prime.ru/20260419/iran-869262187.html

Иран не будет отправлять США обогащенный уран, несмотря на заявления Трампа

2026-04-19T03:47+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869262187.jpg?1776559634

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Власти Ирана не будут отправлять Вашингтону обогащенный уран, несмотря на ранние заявления президента США Дональда Трампа о возможной отправке урана, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив. Трамп также заявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, замглавы ведомства подчеркнул в интервью на полях дипломатического форума в Турции, что страна не планирует передавать обогащенный уран США. "Могу заверить вас, что обогащенные материалы не будут поставляться в Соединенные Штаты... Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что, хотя мы готовы рассмотреть любые имеющиеся у нас опасения, мы не будем принимать неприемлемые вариант", - цитирует агентство Хатибзаде. Замглавы МИД Ирана также указал, что Тегеран не готов проводить новый раунд личных переговоров с американскими чиновниками. Хатибзаде добавил агентству, что Иран стремится к завершению "рамочного соглашения", прежде чем переходить к очной встрече. "Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", - приводит Ассошиэйтед Пресс слова замглавы МИД. По данным агентства, Хатибзаде заявил, что в рамках переговоров с США будет введен "новый протокол" для Ормузского пролива, и он "останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

