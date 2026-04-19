Иран не будет отправлять США обогащенный уран, несмотря на заявления Трампа - 19.04.2026, ПРАЙМ
Власти Ирана не будут отправлять Вашингтону обогащенный уран, несмотря на ранние заявления президента США Дональда Трампа о возможной отправке урана, заявил... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T03:47+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Власти Ирана не будут отправлять Вашингтону обогащенный уран, несмотря на ранние заявления президента США Дональда Трампа о возможной отправке урана, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив. Трамп также заявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, замглавы ведомства подчеркнул в интервью на полях дипломатического форума в Турции, что страна не планирует передавать обогащенный уран США.
"Могу заверить вас, что обогащенные материалы не будут поставляться в Соединенные Штаты... Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что, хотя мы готовы рассмотреть любые имеющиеся у нас опасения, мы не будем принимать неприемлемые вариант", - цитирует агентство Хатибзаде.
Замглавы МИД Ирана также указал, что Тегеран не готов проводить новый раунд личных переговоров с американскими чиновниками. Хатибзаде добавил агентству, что Иран стремится к завершению "рамочного соглашения", прежде чем переходить к очной встрече.
"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", - приводит Ассошиэйтед Пресс слова замглавы МИД.
По данным агентства, Хатибзаде заявил, что в рамках переговоров с США будет введен "новый протокол" для Ормузского пролива, и он "останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства".
