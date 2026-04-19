"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас - 19.04.2026, ПРАЙМ
"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас
"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас - 19.04.2026, ПРАЙМ
"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к открытию Ормузского пролива, что вызвало резкую реакцию со стороны официального представителя МИД... | 19.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к открытию Ормузского пролива, что вызвало резкую реакцию со стороны официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, заявившего в социальной сети X, что такие требования являются воплощением лицемерия Европы. "Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о "международном праве" в верх лицемерия", — написал он.Багаи отметил, что международное право не запрещает Ирану защищать свои интересы и предотвращать использование пролива с целью военной агрессии против страны. "А "безусловный транзит" в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе", — пояснил Багаи.Он также заявил, что Европейский Союз не имеет права указывать Ирану на соблюдение международного права, пока сам поддерживает военные действия США и Израиля. На онлайн-встрече в пятницу Кая Каллас озвучила мандат международного права, предполагающий, что транзит через стратегические водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и беспрепятственным. Тем временем, исламская республика объявила о разрешении прохода для всех коммерческих судов через Ормузский пролив до окончания режима перемирия, начавшегося 8 апреля, в рамках соглашения о прекращении огня в Ливане. С другой стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что не снимет блокаду с иранских портов без заключения мирного соглашения. Он утверждал, что Тегеран гарантировал не закрывать пролив и согласился с условиями, касающимися прекращения ядерной программы. Однако представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа, обвиняя его в информационной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о возвращении военного контроля над проливом, предупредив, что приближение судов будет рассматриваться как "содействие врагу".
иран
ормузский пролив
европа
россия, мировая экономика, иран, ормузский пролив, европа, кая каллас, дональд трамп, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ЕВРОПА, Кая Каллас, Дональд Трамп, ЕС, МИД
06:04 19.04.2026 (обновлено: 06:14 19.04.2026)
 
"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас

МИД Ирана счел требование Каллас открыть Ормузский пролив вершиной лицемерия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к открытию Ормузского пролива, что вызвало резкую реакцию со стороны официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, заявившего в социальной сети X, что такие требования являются воплощением лицемерия Европы.
"Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о "международном праве" в верх лицемерия", — написал он.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана потрясло США
17 апреля, 21:05
Багаи отметил, что международное право не запрещает Ирану защищать свои интересы и предотвращать использование пролива с целью военной агрессии против страны.
"А "безусловный транзит" в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе", — пояснил Багаи.
Он также заявил, что Европейский Союз не имеет права указывать Ирану на соблюдение международного права, пока сам поддерживает военные действия США и Израиля. На онлайн-встрече в пятницу Кая Каллас озвучила мандат международного права, предполагающий, что транзит через стратегические водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и беспрепятственным.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
17 апреля, 16:39
Тем временем, исламская республика объявила о разрешении прохода для всех коммерческих судов через Ормузский пролив до окончания режима перемирия, начавшегося 8 апреля, в рамках соглашения о прекращении огня в Ливане. С другой стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что не снимет блокаду с иранских портов без заключения мирного соглашения. Он утверждал, что Тегеран гарантировал не закрывать пролив и согласился с условиями, касающимися прекращения ядерной программы.
Однако представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа, обвиняя его в информационной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о возвращении военного контроля над проливом, предупредив, что приближение судов будет рассматриваться как "содействие врагу".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Иран перекрыл Ормуз до полного снятия морской блокады
Вчера, 21:50
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНОрмузский проливЕВРОПАКая КалласДональд ТрампЕСМИД
 
 
