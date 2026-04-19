"Хватит уже нравоучений": МИД Ирана резко ответил на ультиматум Каллас

2026-04-19T06:04+0300

МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к открытию Ормузского пролива, что вызвало резкую реакцию со стороны официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, заявившего в социальной сети X, что такие требования являются воплощением лицемерия Европы. "Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о "международном праве" в верх лицемерия", — написал он.Багаи отметил, что международное право не запрещает Ирану защищать свои интересы и предотвращать использование пролива с целью военной агрессии против страны. "А "безусловный транзит" в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе", — пояснил Багаи.Он также заявил, что Европейский Союз не имеет права указывать Ирану на соблюдение международного права, пока сам поддерживает военные действия США и Израиля. На онлайн-встрече в пятницу Кая Каллас озвучила мандат международного права, предполагающий, что транзит через стратегические водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и беспрепятственным. Тем временем, исламская республика объявила о разрешении прохода для всех коммерческих судов через Ормузский пролив до окончания режима перемирия, начавшегося 8 апреля, в рамках соглашения о прекращении огня в Ливане. С другой стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что не снимет блокаду с иранских портов без заключения мирного соглашения. Он утверждал, что Тегеран гарантировал не закрывать пролив и согласился с условиями, касающимися прекращения ядерной программы. Однако представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа, обвиняя его в информационной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о возвращении военного контроля над проливом, предупредив, что приближение судов будет рассматриваться как "содействие врагу".

