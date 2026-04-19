"Сокрушительное поражение". Произошедшее в Иране ужаснуло американцев
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер утверждает, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов. "США потерпели сокрушительное поражение в первом раунде войны с Ираном. Если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит начать второй раунд, результаты будут катастрофическими для Америки и ее союзников", — написал он в соцсети Х. Риттер полагает, что кампания против Ирана, имеющая целью свержение правительства и ограничение способности Тегерана к защите, не достигла запланированных задач. "Вместо этого она превратилась в игру чисел, где завышенные результаты продавались безоговорочно как военными, так и политиками", — резюмировал Риттер. Сегодня президент США сообщил, что делегация из Вашингтона отправилась в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Трамп также выразил надежду на соглашение с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия". В пятницу иранская сторона разрешила проход коммерческих судов через Ормузский пролив до окончания перемирия. Это произошло на фоне достижения соглашения о прекращении огня в Ливане. В то же время Трамп отказался снять блокаду иранских портов без заключения сделки. В ответ Тегеран сообщил о восстановлении контроля над проливом в рамках военного режима.
Риттер: продолжение войны в Иране приведет к катастрофическим последствиям