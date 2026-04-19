"Сокрушительное поражение". Произошедшее в Иране ужаснуло американцев - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/iran-869276454.html
"Сокрушительное поражение". Произошедшее в Иране ужаснуло американцев
мировая экономика
общество
иран
сша
тегеран
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, Общество, ИРАН, США, Тегеран, Скотт Риттер
"Сокрушительное поражение". Произошедшее в Иране ужаснуло американцев

Риттер: продолжение войны в Иране приведет к катастрофическим последствиям

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер утверждает, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.
"США потерпели сокрушительное поражение в первом раунде войны с Ираном. Если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит начать второй раунд, результаты будут катастрофическими для Америки и ее союзников", — написал он в соцсети Х.
Риттер полагает, что кампания против Ирана, имеющая целью свержение правительства и ограничение способности Тегерана к защите, не достигла запланированных задач.
"Вместо этого она превратилась в игру чисел, где завышенные результаты продавались безоговорочно как военными, так и политиками", — резюмировал Риттер.
Сегодня президент США сообщил, что делегация из Вашингтона отправилась в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Трамп также выразил надежду на соглашение с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия". В пятницу иранская сторона разрешила проход коммерческих судов через Ормузский пролив до окончания перемирия. Это произошло на фоне достижения соглашения о прекращении огня в Ливане. В то же время Трамп отказался снять блокаду иранских портов без заключения сделки. В ответ Тегеран сообщил о восстановлении контроля над проливом в рамках военного режима.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала