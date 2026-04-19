https://1prime.ru/20260419/iran-869276585.html
"Мощное средство". СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США
"Мощное средство". СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США - 19.04.2026, ПРАЙМ
"Мощное средство". СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США
Как сообщает The New York Times, благодаря Ормузскому проливу Иран может завершить конфликт с Соединенными Штатами и Израилем, разработав стратегию устрашения... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:09+0300
2026-04-19T23:09+0300
2026-04-19T23:09+0300
мировая экономика
иран
израиль
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e2596c64efe8d51482b4e27f71d67bc.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Как сообщает The New York Times, благодаря Ормузскому проливу Иран может завершить конфликт с Соединенными Штатами и Израилем, разработав стратегию устрашения оппонентов. "Американо-израильская война нанесла значительный ущерб государственной системе Ирана, военно-морскому флоту и заводам по производству ракет, но почти никак не сказалась на его способности контролировать пролив. Таким образом, его правительство может выйти из конфликта с готовым планом устрашения противников, невзирая на возможные ограничения ядерной программы", — говорится в публикации. Отмечается, что конфликт с США и Израилем серьезно ослабил потенциал Ирана в сфере производства вооружений. Тем не менее, иранская сторона сохранила достаточно ракет, пусковых установок и беспилотников-камикадзе, чтобы создать угрозу для судоходства в проливе. "Оценки американской разведки и военных несколько расходятся, но многие официальные лица заявляют, что Иран сохранил до 40% довоенного арсенала беспилотников. Они зарекомендовали себя как мощное средство сдерживания. Если американские военные корабли сбивают их без особых затруднений, то коммерческие танкеры практически не защищены", — резюмировали в статье. Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация выехала в Исламабад для проведения новых переговоров с Ираном. Трамп также выразил надежду на достижение соглашения с Тегераном, обвинив при этом исламскую республику в "нарушении перемирия". В пятницу иранская сторона разрешила проход коммерческих судов через Ормузский пролив вплоть до истечения срока действия перемирия. Это произошло на фоне достижения соглашения о прекращении огня в Ливане. В то же время, Трамп отказался снимать блокаду иранских портов до достижения сделки. В ответ на это Тегеран объявил о возобновлении военного контроля над проливом.
иран
израиль
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d5377c6a0cabefbbe7d47893fe8bde4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, израиль, тегеран, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Дональд Трамп
"Мощное средство". СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США
NYT: главным оружием Ирана в войне против США и Израиля стал Ормузский пролив