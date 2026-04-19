"Ключевой поворот". Резкий шаг Ирана встревожил Запад

"Ключевой поворот". Резкий шаг Ирана встревожил Запад - 19.04.2026, ПРАЙМ

"Ключевой поворот". Резкий шаг Ирана встревожил Запад

Возвращение Тегераном военного контроля над Ормузским проливом уже оказывает влияние не только на регион, но и на Европу и другие части мира, пишет The European | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T23:12+0300

2026-04-19T23:12+0300

2026-04-19T23:12+0300

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Возвращение Тегераном военного контроля над Ормузским проливом уже оказывает влияние не только на регион, но и на Европу и другие части мира, пишет The European Conservative."Это имеет значение далеко за пределами региона. Ормузский пролив не просто стратегически важен — он незаменим. Около пятой части мировых поставок нефти обычно проходит через этот узкий участок. Когда движение там нарушается, энергетические рынки реагируют, стоимость морских перевозок резко возрастает, а экономические последствия ощущаются по всей Европе и за ее пределами. Это одно из немногих мест, где единичный очаг напряженности может быстро перерасти в глобальную проблему", — говорится в публикации.По информации издания, сразу после открытия пролива возникли ожидания снижения напряженности, однако ситуация быстро изменилась."Ключевым поворотом стало решение Вашингтона. Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что морская блокада США, направленная против иранских портов, будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто более обширное соглашение. Тегеран ответил тем же: если иранское судоходство будет ограничено, то ограничен будет и проход через Ормузский пролив", — добавил автор.В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.

ормузский пролив

тегеран

европа

ормузский пролив, дональд трамп, тегеран, европа, в мире