"Момент расплаты". В США запаниковали из-за неожиданного шага Ирана
Экс-подполковник Дэвис: в конфликте на Ближнем Востоке настал момент расплаты
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о завершении периода политических манипуляций, проводимых США в ближневосточном конфликте.
"Настал момент расплаты в ближневосточном конфликте. Предупреждаю, что эпоха политических манипуляций окончательно рухнула под тяжестью суровой военной реальности. В то время как президент считает, что сможет выкрутиться из этой ситуации с помощью разговоров, динамика войны с Ираном вышла за рамки простой риторики", — написал он.
Дэвис отметил, что Иран теперь демонстрирует свои позиции в Ормузском проливе, заставляя Соединенные Штаты полностью пересмотреть свой подход.
"Вашингтон должен решить: подчиниться жестким условиям или предложить сделку, с которой другая сторона сможет смириться", — заключил Дэвис.
Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Он также выразил надежду на достижение соглашения с Тегераном, обвиняя при этом исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу иранское правительство разрешило проход коммерческих судов через Ормузский пролив до истечения перемирия. Это событие произошло на фоне достижения соглашения о прекращении огня в Ливане. Однако Трамп отказался снять блокаду иранских портов до заключения сделки. В ответ Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над проливом.