"Обрушил шквал". СМИ рассказали, как Иран нанес удар США
NYT: из-за войны с Ираном у США может закончиться дорогостоящее оружие
© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Издание The New York Times сообщает, что из-за конфликта с Ираном у США могут истощиться запасы дорогостоящего вооружения.
Отмечается, что производство дронов обходится Ирану примерно в 35 тысяч долларов, в то время как высокотехнологичные перехватчики США и их союзников значительно дороже. Дешевые беспилотники изменили ситуацию в конфликте на Украине и позволили Ирану использовать дисбаланс в оборонных инвестициях США, которые традиционно предпочитали дорогие и высокоточные решения.
"Только первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. Белый дом и Пентагон не представили более свежих оценок, но консервативно настроенный Американский институт предпринимательства в начале апреля подсчитал, что США потратили на войну от 25 до 35 миллиардов долларов — причем основная часть расходов пришлась как раз на перехватчики. Несмотря на асимметрию в расходах, многие военные эксперты опасаются скорее истощения арсеналов", — резюмировали в статье.
Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что делегация из США отправилась в Исламабад для проведения новых переговоров с Ираном. Также он выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном, обвиняя исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу иранская сторона разрешила проход коммерческих судов через Ормузский пролив до завершения срока действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Однако Трамп отказался снимать блокаду с иранских портов до достижения соглашения. В ответ Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом.