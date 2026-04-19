https://1prime.ru/20260419/iran-869277568.html

"Обрушил шквал". СМИ рассказали, как Иран нанес удар США

2026-04-19T23:19+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Издание The New York Times сообщает, что из-за конфликта с Ираном у США могут истощиться запасы дорогостоящего вооружения. "Один из главных результатов войны с Ираном — что Тегеран показал себя на редкость сильным и способным противником. Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников", — говорится в публикации. Отмечается, что производство дронов обходится Ирану примерно в 35 тысяч долларов, в то время как высокотехнологичные перехватчики США и их союзников значительно дороже. Дешевые беспилотники изменили ситуацию в конфликте на Украине и позволили Ирану использовать дисбаланс в оборонных инвестициях США, которые традиционно предпочитали дорогие и высокоточные решения. "Только первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. Белый дом и Пентагон не представили более свежих оценок, но консервативно настроенный Американский институт предпринимательства в начале апреля подсчитал, что США потратили на войну от 25 до 35 миллиардов долларов — причем основная часть расходов пришлась как раз на перехватчики. Несмотря на асимметрию в расходах, многие военные эксперты опасаются скорее истощения арсеналов", — резюмировали в статье. Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что делегация из США отправилась в Исламабад для проведения новых переговоров с Ираном. Также он выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном, обвиняя исламскую республику в "нарушении перемирия". В пятницу иранская сторона разрешила проход коммерческих судов через Ормузский пролив до завершения срока действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Однако Трамп отказался снимать блокаду с иранских портов до достижения соглашения. В ответ Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

