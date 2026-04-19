Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США - 19.04.2026, ПРАЙМ
Политика
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США - 19.04.2026, ПРАЙМ
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает агентство IRNA. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T21:22+0300
2026-04-19T21:22+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
тегеран
дональд трамп
оон
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает агентство IRNA. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. "Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами", - говорится в публикации агентства в соцсети X. Тегеран обосновал "свое отсутствие" на новом раунде переговоров чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями США, а также продолжением блокады Ормузского пролива со стороны Вашингтона, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня. Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США, а решение о переговорах с Вашингтоном Тегеран примет только после снятия морской блокады. ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
тегеран
мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, оон
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, ООН
21:22 19.04.2026
 
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

IRNA: Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с США

Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Флаги США и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает агентство IRNA.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.
"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами", - говорится в публикации агентства в соцсети X.
Тегеран обосновал "свое отсутствие" на новом раунде переговоров чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями США, а также продолжением блокады Ормузского пролива со стороны Вашингтона, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США, а решение о переговорах с Вашингтоном Тегеран примет только после снятия морской блокады.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
СМИ: ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин
20:51
 
ПолитикаМировая экономикаСШАИРАНТегеранДональд ТрампООН
 
 
