Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает агентство IRNA. | 19.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает агентство IRNA. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. "Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами", - говорится в публикации агентства в соцсети X. Тегеран обосновал "свое отсутствие" на новом раунде переговоров чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями США, а также продолжением блокады Ормузского пролива со стороны Вашингтона, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня. Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США, а решение о переговорах с Вашингтоном Тегеран примет только после снятия морской блокады. ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

