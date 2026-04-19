Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев - 19.04.2026, ПРАЙМ
Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев
21:38 19.04.2026
 
Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - ПРАЙМ. США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха все нет и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Киселев отметил, что США сохраняют блокаду всех портов Ирана, а в случае его отказа от мирной сделки на американских условиях, Пентагон грозит сохранить блокаду и нанести новые удары по инфраструктуре страны.
"В этих условиях создается впечатление, что в цейтноте как раз Америка, поскольку реального военного успеха все нет, мировая экономика из-за США под ударом с неопределенными последствиями. Как выходить из конфликта неясно, а до визита (президента США Дональда - ред.) Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать?" - передает слова Киселева ИС "Вести".
Говоря о внутренней ситуации в США, гендиректор отметил, что Штаты столкнулись с полным ожесточением из-за крайне непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
