Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев

Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев - 19.04.2026, ПРАЙМ

Америка находится в цейтноте из-за конфликта с Ираном, считает Киселев

США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха все нет и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный...

2026-04-19T21:38+0300

2026-04-19T21:38+0300

2026-04-19T21:38+0300

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - ПРАЙМ. США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха все нет и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Киселев отметил, что США сохраняют блокаду всех портов Ирана, а в случае его отказа от мирной сделки на американских условиях, Пентагон грозит сохранить блокаду и нанести новые удары по инфраструктуре страны. "В этих условиях создается впечатление, что в цейтноте как раз Америка, поскольку реального военного успеха все нет, мировая экономика из-за США под ударом с неопределенными последствиями. Как выходить из конфликта неясно, а до визита (президента США Дональда - ред.) Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать?" - передает слова Киселева ИС "Вести". Говоря о внутренней ситуации в США, гендиректор отметил, что Штаты столкнулись с полным ожесточением из-за крайне непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными. ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.

https://1prime.ru/20260419/benzin-869271912.html

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив