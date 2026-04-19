Власти Китая ликвидировали сеть по производству контрафактного алкоголя
Власти Китая ликвидировали сеть по производству контрафактного алкоголя - 19.04.2026, ПРАЙМ
Власти Китая ликвидировали сеть по производству контрафактного алкоголя
Власти Китая недавно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и продажей контрафактной алкогольной продукции, сообщает в воскресенье... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T14:12+0300
2026-04-19T14:12+0300
2026-04-19T14:12+0300
ПЕКИН, 19 апр – ПРАЙМ. Власти Китая недавно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и продажей контрафактной алкогольной продукции, сообщает в воскресенье главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка. "Недавно регулирующие органы и управления общественной безопасности провинций Шаньси и Сычуань провели совместную операцию и успешно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и продажей контрафактной алкогольной продукции", - говорится в заявлении управления. Отмечается, что в ходе операции были обнаружены семь объектов в городах Люйлян и Тайюань провинции Шаньси, которые использовались для производства, хранения, упаковки, нанесения товарных знаков и рассылки поддельной продукции, а также один пункт онлайн-продаж. В общей сложности было изъято около 20 тысяч ящиков предположительно контрафактной продукции, более 700 тысяч контрафактных упаковочных материалов, оборудование для производства контрафактной продукции и резервуары для хранения. По оценке местных властей на данный момент сумма ущерба оценивается в 260 миллионов юаней (38,1 миллиона долларов). Органы общественной безопасности допросили 22 человека, в отношении 11 были приняты меры пресечения, дела двоих переданы в прокуратуру.
бизнес, китай
Власти Китая ликвидировали сеть по производству контрафактного алкоголя
Власти Китая ликвидировали крупную сеть по производству контрафактного алкоголя
ПЕКИН, 19 апр – ПРАЙМ. Власти Китая недавно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и продажей контрафактной алкогольной продукции, сообщает в воскресенье главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка.
"Недавно регулирующие органы и управления общественной безопасности провинций Шаньси и Сычуань провели совместную операцию и успешно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и продажей контрафактной алкогольной продукции", - говорится в заявлении управления.
Отмечается, что в ходе операции были обнаружены семь объектов в городах Люйлян и Тайюань провинции Шаньси, которые использовались для производства, хранения, упаковки, нанесения товарных знаков и рассылки поддельной продукции, а также один пункт онлайн-продаж.
В общей сложности было изъято около 20 тысяч ящиков предположительно контрафактной продукции, более 700 тысяч контрафактных упаковочных материалов, оборудование для производства контрафактной продукции и резервуары для хранения.
По оценке местных властей на данный момент сумма ущерба оценивается в 260 миллионов юаней (38,1 миллиона долларов). Органы общественной безопасности допросили 22 человека, в отношении 11 были приняты меры пресечения, дела двоих переданы в прокуратуру.
