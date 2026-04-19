Индонезия может увеличить экспорт кофе в Россию

2026-04-19T08:33+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта кофе из Индонезии в Россию может дополнительно вырасти даже после успехов 2025 года, хотя поставщики и сталкиваются с затруднениями в логистике и проведении платежей, поделился оценкой с РИА Новости представитель компании-поставщика кофе SKA Мулионо Сусило. В декабре РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, выяснило, что Индонезия по итогам января-сентября 2025 года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию. Всего индонезийские экспортеры направили на российский рынок кофе на 64,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше результата предыдущего года. Однако лидером по объему поставок остался Вьетнам с показателем в 351,5 миллиона долларов. "Я не думаю, что мы смогли бы превзойти Вьетнам, но еще увеличить поставки в целом - да", - сказал агентству Мулионо Сусило на полях прошедшей в Москве выставки "Кофе Чай Какао & ХОРЕКА Экспо". По его словам, индонезийский бизнес сталкивается с затруднениями, связанными с транспортировкой кофе из Индонезии в Россию и с проведением платежей. Однако собеседник надеется, что справиться со сложностями помогут в том числе хорошие отношения, сложившиеся между президентом РФ Владимиром Путиным и его индонезийским коллегой Прабово Субианто. "Россия еще не вошла (в десятку главных направлений экспорта кофе для Индонезии - ред.), но потребление здесь растет. Я начал работать на этом рынке семь лет назад, и тогда ситуация была совершенно другая", - добавил бизнесмен. В минувший понедельник Россию с рабочим визитом посетил индонезийский президент. У него состоялись переговоры с Путиным. На встрече лидер Индонезии отметил, что готов лично заняться ускорением работы в сфере проведения финансовых транзакций с Россией.

