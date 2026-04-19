Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия может увеличить экспорт кофе в Россию - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/kofe-869264982.html
Индонезия может увеличить экспорт кофе в Россию
бизнес
россия
индонезия
вьетнам
нидерланды
владимир путин
прабово субианто
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
SKA: Индонезия может увеличить поставки кофе в РФ, несмотря на препятствия

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта кофе из Индонезии в Россию может дополнительно вырасти даже после успехов 2025 года, хотя поставщики и сталкиваются с затруднениями в логистике и проведении платежей, поделился оценкой с РИА Новости представитель компании-поставщика кофе SKA Мулионо Сусило.
В декабре РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, выяснило, что Индонезия по итогам января-сентября 2025 года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию. Всего индонезийские экспортеры направили на российский рынок кофе на 64,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше результата предыдущего года. Однако лидером по объему поставок остался Вьетнам с показателем в 351,5 миллиона долларов.
"Я не думаю, что мы смогли бы превзойти Вьетнам, но еще увеличить поставки в целом - да", - сказал агентству Мулионо Сусило на полях прошедшей в Москве выставки "Кофе Чай Какао & ХОРЕКА Экспо".
По его словам, индонезийский бизнес сталкивается с затруднениями, связанными с транспортировкой кофе из Индонезии в Россию и с проведением платежей. Однако собеседник надеется, что справиться со сложностями помогут в том числе хорошие отношения, сложившиеся между президентом РФ Владимиром Путиным и его индонезийским коллегой Прабово Субианто.
"Россия еще не вошла (в десятку главных направлений экспорта кофе для Индонезии - ред.), но потребление здесь растет. Я начал работать на этом рынке семь лет назад, и тогда ситуация была совершенно другая", - добавил бизнесмен.
В минувший понедельник Россию с рабочим визитом посетил индонезийский президент. У него состоялись переговоры с Путиным. На встрече лидер Индонезии отметил, что готов лично заняться ускорением работы в сфере проведения финансовых транзакций с Россией.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала