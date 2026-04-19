https://1prime.ru/20260419/kolumbiya-869262707.html

Президент Колумбии Петро обратился к США с экстренным предупреждением

2026-04-19T05:54+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851160735_0:553:1423:1354_1920x0_80_0_0_cf5328e4d676c35167bbe394afb7e15b.jpg

МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Густаво Петро, президент Колумбии, в интервью для испанского издания El Pais заявил о возможной революции в странах Латинской Америки против США, если они не изменят свою политику по отношению к данному региону, основанную на угрозах и вымогательстве. "Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой", — сказал он.По мнению президента, США активно используют санкции как инструмент давления на государства, придерживающиеся иного политического курса. "Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим инструментом", — добавил глава государства.Издание New York Times, ссылаясь на свои источники, в марте сообщило о начале следственных действий властями США в отношении Петра. Внимание уделяется и его возможным контактам с наркобаронами. Пока что расследование находится на начальной стадии, и не известно, приведет ли оно к официальным обвинениям. Ранее Петро выразил недовольство любыми внешними военными акциями против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, назвав их несовместимыми с историческим и культурным багажом Латинской Америки. По его словам, вопрос касается не отдельных людей, а наследия "родины Боливара и концепции свободы". Несмотря на это, 3 января США осуществили интенсивную атаку на Венесуэлу. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Американские власти подозревают их в причастности к "наркотерроризму", представляющему угрозу, включая опасность для самих США. В Нью-Йорке уже прошло первое заседание суда, на котором Мадуро и его жена заявили о своей непричастности к обвинениям. По информации министерства обороны Венесуэлы, вследствие атаки США погибли 100 человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, латинская америка, венесуэла, николас мадуро, ofac, new york times