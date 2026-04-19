Президент Колумбии Петро обратился к США с экстренным предупреждением - 19.04.2026, ПРАЙМ
Президент Колумбии Петро обратился к США с экстренным предупреждением
Густаво Петро, президент Колумбии, в интервью для испанского издания El Pais заявил о возможной революции в странах Латинской Америки против США, если они не... | 19.04.2026, ПРАЙМ
05:54 19.04.2026
 
Президент Колумбии Петро обратился к США с экстренным предупреждением

Президент Колумбии Петро предупредил США о восстаниях в Латинской Америке

МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Густаво Петро, президент Колумбии, в интервью для испанского издания El Pais заявил о возможной революции в странах Латинской Америки против США, если они не изменят свою политику по отношению к данному региону, основанную на угрозах и вымогательстве.
"Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой", — сказал он.
По мнению президента, США активно используют санкции как инструмент давления на государства, придерживающиеся иного политического курса.
"Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим инструментом", — добавил глава государства.
Издание New York Times, ссылаясь на свои источники, в марте сообщило о начале следственных действий властями США в отношении Петра. Внимание уделяется и его возможным контактам с наркобаронами. Пока что расследование находится на начальной стадии, и не известно, приведет ли оно к официальным обвинениям.
Ранее Петро выразил недовольство любыми внешними военными акциями против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, назвав их несовместимыми с историческим и культурным багажом Латинской Америки. По его словам, вопрос касается не отдельных людей, а наследия "родины Боливара и концепции свободы".
Несмотря на это, 3 января США осуществили интенсивную атаку на Венесуэлу. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Американские власти подозревают их в причастности к "наркотерроризму", представляющему угрозу, включая опасность для самих США. В Нью-Йорке уже прошло первое заседание суда, на котором Мадуро и его жена заявили о своей непричастности к обвинениям. По информации министерства обороны Венесуэлы, вследствие атаки США погибли 100 человек.
