Литва и Латвия не пропустят борт с Фицо на празднование Дня Победы в Москве
Литва и Латвия не пропустят борт с Фицо на празднование Дня Победы в Москве - 19.04.2026, ПРАЙМ
Литва и Латвия не пропустят борт с Фицо на празднование Дня Победы в Москве
Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве,... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T00:01+0300
2026-04-19T00:01+0300
2026-04-19T00:32+0300
бизнес
общество
словакия
москва
рф
роберт фицо
БРАТИСЛАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу. Он заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету, который направлялся на День Победы в Москву, запретила Эстония. В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
словакия
москва
рф
бизнес, общество , словакия, москва, рф, роберт фицо, facebook
Бизнес, Общество , СЛОВАКИЯ, МОСКВА, РФ, Роберт Фицо, Facebook
Литва и Латвия не пропустят борт с Фицо на празднование Дня Победы в Москве
Фицо: Литва и Латвия не позволят пролететь через их территорию на празднование Дня Победы
БРАТИСЛАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Он заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету, который направлялся на День Победы в Москву, запретила Эстония.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.