Литва и Латвия не пропустят борт с Фицо на празднование Дня Победы в Москве

2026-04-19T00:01+0300

БРАТИСЛАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу. Он заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету, который направлялся на День Победы в Москву, запретила Эстония. В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

