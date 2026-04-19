https://1prime.ru/20260419/maslo-869269227.html

В Иркутской области открыли завод по производству рапсового масла

2026-04-19T13:54+0300

бизнес

промышленность

иркутская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_950b8b7f98af397a0f702b8e84d119c2.jpg

ИРКУТСК, 18 апр - ПРАЙМ. Завод по производству рапсового масла открыт в Тулуне, планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. "Новый завод по производству рапсового масла ООО "Сиб-Агро ОЙЛ" запустили в Тулуне... Инвестиции в производство превысили 500 миллионов рублей - полностью из собственных средств компании. Планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это жмыхи и рапсовое масло. Ключевой импортер - Китай", - написал Кобзев на платформе Max. Как уточнил губернатор, реализация проекта позволит увеличить производство рапсового масла в регионе на 20 тысяч тонн в год. Благодаря открытию нового производства дополнительно созданы 50 рабочих мест. В планах компании - строительство элеватора и создание собственной отгрузочной точки в Тулуне. Кобзев отметил, что запуск завода - важный шаг для наращивания экспортного потенциала Иркутской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

