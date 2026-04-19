Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иркутской области открыли завод по производству рапсового масла
2026-04-19T13:54+0300
бизнес
промышленность
иркутская область
Бизнес, Промышленность, Иркутская область
13:54 19.04.2026
 
В Иркутской области открыли завод по производству рапсового масла

Кобзев: завод по производству рапсового масла открыт в Тулуне

ИРКУТСК, 18 апр - ПРАЙМ. Завод по производству рапсового масла открыт в Тулуне, планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Новый завод по производству рапсового масла ООО "Сиб-Агро ОЙЛ" запустили в Тулуне... Инвестиции в производство превысили 500 миллионов рублей - полностью из собственных средств компании. Планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это жмыхи и рапсовое масло. Ключевой импортер - Китай", - написал Кобзев на платформе Max.
Алюминиевый завод компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
"Русал" завершил модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском заводе
13 апреля, 09:33
Как уточнил губернатор, реализация проекта позволит увеличить производство рапсового масла в регионе на 20 тысяч тонн в год. Благодаря открытию нового производства дополнительно созданы 50 рабочих мест. В планах компании - строительство элеватора и создание собственной отгрузочной точки в Тулуне.
Кобзев отметил, что запуск завода - важный шаг для наращивания экспортного потенциала Иркутской области.
ExxonMobil
ExxonMobil отозвала предложение о продаже СПГ с завода Golden Pass
16 апреля, 23:34
 
