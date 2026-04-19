Матвиенко высказалась о Дне памяти жертв геноцида советским народом

2026-04-19T00:19+0300

МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. День памяти жертв геноцида советского народа - напоминание о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства, написала в своем блоге на сайте Совфеда председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые. "День памяти ... напоминание о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства. Ответ тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страданиях наших предков. Напоминание всему миру: ценность человеческой жизни нельзя ставить под сомнение, а преступления против человечества не имеют срока давности", - отметила спикер СФ. По ее словам, День памяти воплощает не только скорбь о погибших. "Сегодня мир вновь сталкивается с серьезными испытаниями, проходит через очень непростой этап своего развития: размываются нравственные барьеры, героизируется нацизм, разрушаются мемориалы воинам-освободителям. К сожалению, в ряде стран вандализм возводится в ранг государственной политики, где русофобия служит инструментом противодействия России и проводимому нами курсу формирования многополярного мира", - подчеркнула Матвиенко. Сенатор считает, что сегодня нужно говорить об истории вслух – с коллегами, друзьями, с детьми в кругу семьи. "Необходимо, чтобы события тех лет полнее отражались в цифровой среде, ведь это еще один мост между поколениями. Через тематические мультимедийные проекты, интерактивные карты, цифровые мемориалы мы можем и должны сделать летопись военного времени ближе и понятнее для молодежи", - отметила она. Потому что "пока мы помним, мы сильны", написала Матвиенко. Ведь память – нечто гораздо больше, чем знание дат и фактов, подчеркнула законодатель. "В ней – способность к сопереживанию, осознание цены Победы и, что особенно важно, фундамент национально-культурной идентичности", - написала политик. По словам спикера Совфеда, по инициативе парламентариев и при поддержке президента РФ памятная дата установлена законом. "Ее появление – важный шаг государства в сохранении исторической правды и противодействии попыткам переписать историю. Я считаю, что федеральный закон официально закрепил нашу гражданскую и человеческую обязанность помнить и невозможность отрицать это чудовищное преступление. Помнить, чтобы не допустить повторения", - отметила сенатор. "Давайте вместе почтим память тех, кто стал жертвами геноцида", - написала Матвиенко.

