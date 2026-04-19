https://1prime.ru/20260419/mironov-869261452.html

Миронов предложил расширить круг получателей выплат участникам СВО

Миронов предложил расширить круг получателей выплат участникам СВО - 19.04.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил расширить круг получателей выплат участникам СВО

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T02:01+0300

2026-04-19T02:01+0300

2026-04-19T02:01+0300

общество

россия

рф

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869261452.jpg?1776553304

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер. "Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что в декабре прошлого года "Справедливая Россия" внесла законопроект, который как раз предусматривает положенные выплаты для совершеннолетних детей, братьев и сестер погибших участников СВО. "К сожалению, правительство не дало на него положительное заключение, и документ лежит без движения. Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого-то смущает, что такой законопроект вносит "Справедливая Россия", пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта", - сказал лидер партии, подчеркнув уверенность в поддержке от депутатов всех думских фракций. В пресс-службе фракции сообщили агентству, что ранее Миронов провел встречу с членами инициативной группы родственников погибших военнослужащих. На встрече, согласно сообщению, поднимался вопрос правовой коллизии: в ряде случаев совершеннолетние дети участников СВО, а также их родные братья и сестры признаются членами их семей, но в выплатах в случае гибели военнослужащего им отказывают.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, сергей миронов