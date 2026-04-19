Мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу"

Мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу" - 19.04.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу"

Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД и предлагают россиянам билеты по "спецтарифу", в письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон,... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T01:49+0300

2026-04-19T01:49+0300

2026-04-19T01:49+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД и предлагают россиянам билеты по "спецтарифу", в письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Апрель - начало активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением "выкупить билеты по специальному тарифу" или "подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы". В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы, в частности, семьи с детьми. Схема актуальна для апреля, так как на этот месяц приходится пик продаж билетов на праздничные даты, указали в "Мошеловке". Платформа советует покупать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения. "Не переходите по ссылкам из писем. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках", - заключили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд