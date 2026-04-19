Мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу" - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/moshenniki-869261301.html
Мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу"
2026-04-19T01:49+0300
бизнес
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869261301.jpg?1776552577
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД и предлагают россиянам билеты по "спецтарифу", в письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Апрель - начало активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением "выкупить билеты по специальному тарифу" или "подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы". В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы, в частности, семьи с детьми. Схема актуальна для апреля, так как на этот месяц приходится пик продаж билетов на праздничные даты, указали в "Мошеловке". Платформа советует покупать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения. "Не переходите по ссылкам из писем. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках", - заключили там.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
01:49 19.04.2026
 
"Мошеловка": мошенники предлагают россиянам билеты по "спецтарифу"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БизнесРЖД
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала