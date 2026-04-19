Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники

Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники - 19.04.2026, ПРАЙМ

Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники

Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам "горящие" туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T09:53+0300

2026-04-19T09:53+0300

2026-04-19T09:54+0300

мошенничество

бизнес

туризм

мтс

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам "горящие" туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "В апреле россияне начинают планировать отдых на длинные майские выходные. Мошенники понимают это и активно используют желание людей сэкономить на своём отдыхе", - сообщили в сервисе. "Злоумышленники начинают звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками туристических компаний, и рассказывают о "специальных предложениях" на популярные направления", - добавили там. Далее, если человек заинтересован в предложении, мошенник присылает ему ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа. "После того, как жертва вводит данные карты и переводит деньги, "туроператор" пропадает и не выходит на связь", - пояснили эксперты. Отмечается, что настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из смс. Все бронирования и предоплата проходят через официальные сайты туроператоров и агрегаторов поездок. В случае возникновения подобной ситуации, эксперты сервиса не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам - нужно сразу прекратить диалог. Если мошеннику удалось обмануть гражданина, то стоит незамедлительно обратиться в полицию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, мтс