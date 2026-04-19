Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники
2026-04-19T09:53+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам "горящие" туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "В апреле россияне начинают планировать отдых на длинные майские выходные. Мошенники понимают это и активно используют желание людей сэкономить на своём отдыхе", - сообщили в сервисе. "Злоумышленники начинают звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками туристических компаний, и рассказывают о "специальных предложениях" на популярные направления", - добавили там. Далее, если человек заинтересован в предложении, мошенник присылает ему ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа. "После того, как жертва вводит данные карты и переводит деньги, "туроператор" пропадает и не выходит на связь", - пояснили эксперты. Отмечается, что настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из смс. Все бронирования и предоплата проходят через официальные сайты туроператоров и агрегаторов поездок. В случае возникновения подобной ситуации, эксперты сервиса не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам - нужно сразу прекратить диалог. Если мошеннику удалось обмануть гражданина, то стоит незамедлительно обратиться в полицию.
https://1prime.ru/20260419/mvd-869265151.html
https://1prime.ru/20260418/pensionerka-869252765.html
В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками
Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более шести миллионов рублей