В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками

Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин. "Прежде всего, фраза "ты должен провести дома видеообыск". Нужно понимать, что никакой обыск по видеосвязи не проводится. Ни один следователь никогда не попросит гражданина показать квартиру по видео", - сказал он. Васенин отметил, что также преступники угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Злоумышленники часто пугают детей фразой: "мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину". Он добавил, что также телефонные мошенники могут просить подростка сказать код из смс, назвать персональные данные, отправить свои фотографии без одежды и любую другую информацию, которая в дальнейшем будет компрометировать или использоваться для шантажа. Васенин подчеркнул, что если незнакомец говорит такие фразы, то не нужно продолжать разговор, а необходимо положить трубку и позвонить родителям и в полицию.

https://1prime.ru/20260418/pensionerka-869252765.html

https://1prime.ru/20260409/moshenniki-869026546.html

