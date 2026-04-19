Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками
В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками
Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники, рассказал РИА Новости начальник...
2026-04-19T08:55+0300
мошенничество
общество
технологии
мвд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин. "Прежде всего, фраза "ты должен провести дома видеообыск". Нужно понимать, что никакой обыск по видеосвязи не проводится. Ни один следователь никогда не попросит гражданина показать квартиру по видео", - сказал он. Васенин отметил, что также преступники угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Злоумышленники часто пугают детей фразой: "мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину". Он добавил, что также телефонные мошенники могут просить подростка сказать код из смс, назвать персональные данные, отправить свои фотографии без одежды и любую другую информацию, которая в дальнейшем будет компрометировать или использоваться для шантажа. Васенин подчеркнул, что если незнакомец говорит такие фразы, то не нужно продолжать разговор, а необходимо положить трубку и позвонить родителям и в полицию.
08:55 19.04.2026
 
В МВД рассказали, какие фразы используют аферисты в разговоре с подростками

МВД: угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Прежде всего, фраза "ты должен провести дома видеообыск". Нужно понимать, что никакой обыск по видеосвязи не проводится. Ни один следователь никогда не попросит гражданина показать квартиру по видео", - сказал он.
Васенин отметил, что также преступники угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Злоумышленники часто пугают детей фразой: "мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину".
Он добавил, что также телефонные мошенники могут просить подростка сказать код из смс, назвать персональные данные, отправить свои фотографии без одежды и любую другую информацию, которая в дальнейшем будет компрометировать или использоваться для шантажа.
Васенин подчеркнул, что если незнакомец говорит такие фразы, то не нужно продолжать разговор, а необходимо положить трубку и позвонить родителям и в полицию.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала