Глава МВФ отметила рост инфляции в США
Глава МВФ отметила рост инфляции в США - 19.04.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ отметила рост инфляции в США
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:03+0300
2026-04-19T23:03+0300
2026-04-19T23:03+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана. "Мы находились на очень хорошей траектории снижения инфляции. Сейчас же наблюдается своего рода поворот в обратную сторону. Мы наблюдаем рост краткосрочных инфляционных ожиданий в Соединённых Штатах", - сказала Георгиева газете Financial Times. Глава МВФ добавила, что последствия конфликта на Ближнем Востоке не "испарятся за одну ночь, даже если война закончится завтра". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
ближний восток
мировая экономика, сша, иран, ближний восток, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ отметила рост инфляции в США
Глава МВФ Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана