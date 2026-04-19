Глава МВФ отметила рост инфляции в США

Глава МВФ отметила рост инфляции в США - 19.04.2026, ПРАЙМ

Глава МВФ отметила рост инфляции в США

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана.

2026-04-19T23:03+0300

2026-04-19T23:03+0300

2026-04-19T23:03+0300

мировая экономика

сша

иран

ближний восток

кристалина георгиева

мвф

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана. "Мы находились на очень хорошей траектории снижения инфляции. Сейчас же наблюдается своего рода поворот в обратную сторону. Мы наблюдаем рост краткосрочных инфляционных ожиданий в Соединённых Штатах", - сказала Георгиева газете Financial Times. Глава МВФ добавила, что последствия конфликта на Ближнем Востоке не "испарятся за одну ночь, даже если война закончится завтра". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

сша

иран

ближний восток

мировая экономика, сша, иран, ближний восток, кристалина георгиева, мвф