Nikon зарегистрировала товарный знак в России
Одна из крупнейших в мире компаний по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости,... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T07:18+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака NIS Elements поступила в ведомство в сентябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Никон Корпорейшн". Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России микроскопы.
Nikon Corporation - один из ведущих в мире производителей оптики, фотокамер и оборудования для фото- и видеосъемки. Японская компания была основана в 1917 году.
Роспатент зарегистрировал товарный знак Nikon Corporation в России
