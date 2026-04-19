Стоимость военной операции США против Ирана превысила $55 миллиардов

Стоимость военной операции США против Ирана превысила 55 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T22:42+0300

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Стоимость военной операции США против Ирана превысила 55 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. С начала операции прошло 50 дней. К этому моменту расходы США составляют 55,9 миллиардов долларов, следует из неофициальных данных портала. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день. ВМС США в понедельник начали блокаду всего входящего и исходящего морского трафика, из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что несвязанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

