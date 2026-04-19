https://1prime.ru/20260419/ormuz-869272228.html

Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, заявил Райт

Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.

2026-04-19T18:17+0300

экономика

ормузский пролив

сша

иран

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg

ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. "Это правда", - ответил он в интервью телеканалу CNN на просьбу подтвердить, что проход судов через Ормузский пролив сейчас не является безопасным. Райт также отверг предположение ведущего телеканала о том, что снятие торговой блокады США с Ирана может привести с снижению напряженности в регионе и обеспечит проход судов по проливу. "Нет. Прямо сейчас мы ведем кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним", - ответил Райт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

