Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, заявил Райт
Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T18:17+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. "Это правда", - ответил он в интервью телеканалу CNN на просьбу подтвердить, что проход судов через Ормузский пролив сейчас не является безопасным. Райт также отверг предположение ведущего телеканала о том, что снятие торговой блокады США с Ирана может привести с снижению напряженности в регионе и обеспечит проход судов по проливу. "Нет. Прямо сейчас мы ведем кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним", - ответил Райт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
