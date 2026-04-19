Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, заявил Райт - 19.04.2026, ПРАЙМ
Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, заявил Райт
Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T18:17+0300
экономика
ормузский пролив
сша
иран
cnn
Экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, CNN
Глава Минэнерго Райт признал, что проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.
"Это правда", - ответил он в интервью телеканалу CNN на просьбу подтвердить, что проход судов через Ормузский пролив сейчас не является безопасным.
Райт также отверг предположение ведущего телеканала о том, что снятие торговой блокады США с Ирана может привести с снижению напряженности в регионе и обеспечит проход судов по проливу.
"Нет. Прямо сейчас мы ведем кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним", - ответил Райт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие
