Одно из грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло пролив

Одно из грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло пролив

2026-04-19T20:38+0300

БАНГКОК, 19 апр – ПРАЙМ. Одно из таиландских грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло пролив после переговоров главы МИД Таиланда с властями Омана и Ирана, сообщает в воскресенье таиландское внешнеполитическое ведомство в специальном пресс-релизе. "Министерство иностранных дел хотело бы сообщить СМИ, что руководство Siam Cement Group (SCG) проинформировало министерство о том, что одно из двух судов компании, для которых министерство ранее запросило помощь для безопасного прохода из Ирана, покинуло пролив", - говорится в документе. Министерство напоминает, что во время визита в Оман заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткео 15-17 апреля глава МИД обратился к Оману с просьбой о дальнейшей координации действий с Ираном в отношении помощи таиландским судам, застрявшим в Ормузском проливе. "Министерство иностранных дел будет следить за ситуацией и сообщать дальнейшую информацию по прибытии судна в Таиланд, а также о продолжающихся усилиях по оказанию помощи таиландским судам, все еще находящимся в Ормузском проливе", - также говорится в пресс-релизе. Ранее Таиланд запрашивал также содействие Ирана в выпуске таиландских судов из Ормузского пролива.

мировая экономика, таиланд, иран, ормузский пролив, мид