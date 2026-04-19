Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае 2026 года - 19.04.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае 2026 года
03:03 19.04.2026
 
Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае 2026 года

Муравьев: брать отпуск в мае 2026 года невыгодно из-за малого числа рабочих дней

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИКалендарь на май 2026 с праздниками
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В этом году на майские праздники россияне отдыхают два раза по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Всего получается два дополнительных выходных дня, а рабочих дней в мае — 19. Это больше, чем в некоторые другие годы, но отпуск в мае по-прежнему нельзя назвать выгодным. О том, как рассчитать отпускные и не потерять в деньгах, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
По словам эксперта, 19 рабочих дней в месяце — меньше среднего количества рабочих дней в месяц в рамках года. Поэтому стоимость одного рабочего дня в мае выше, и компенсировать его отпуском сложнее.
Например, при зарплате 100 тысяч рублей на руки и отпуске на 14 дней (из которых 10 рабочих) расчёт будет таким: зарплата за отработанные дни составит 100 000 / 19 × 9 = 47 368 рублей, то есть потеря — 52 632 рубля. Отпускные при условии, что сотрудник отработал весь год без пропусков, составят 1 200 000 / (29,3 × 12) = 3 412,97 рубля за день, умножаем на 14 дней = 47 781,6 рубля, что не перекрывает потерю.
"Более выгодным будет короткий отпуск, например, на шесть дней после вторых майских. При зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на четыре дня зарплата за отработанные дни составит около 78 947 рублей (потеря — 21 052 рубля). Отпускные за шесть дней — около 20 478 рублей, что почти полностью перекрывает потери. А если взять четыре дня до первых майских или после вторых, можно отдыхать по девять дней", — пояснил Муравьев.
Эксперт советует планировать отпуск в мае с учётом этих расчётов: короткий отпуск после праздников позволит и отдохнуть, и минимизировать финансовые потери.
 
