Юрист назвала "красные флаги" для налоговой при переводах денег - 19.04.2026, ПРАЙМ
Юрист назвала “красные флаги” для налоговой при переводах денег
Юрист назвала “красные флаги” для налоговой при переводах денег
02:02 19.04.2026
 
Юрист назвала “красные флаги” для налоговой при переводах денег

Юрист Валеева объяснила, как алгоритм будет искать сомнительные переводы граждан

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ взяло курс на обеление экономики, и одна из серьёзных инициатив — автоматический контроль Федеральной налоговой службы за счетами граждан. О том, какие переводы могут привлечь внимание налоговиков и чем это грозит, агентству “Прайм” рассказала старший партнёр юридической фирмы "АНП Зенит" Гузель Валеева.
По словам эксперта, проект закона обязывает Банк России передавать в ФНС информацию о физических лицах без статуса индивидуального предпринимателя, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других граждан. Информация будет стекаться в налоговую в автоматическом режиме. Цель — выявлять незадекларированный доход и незаконную предпринимательскую деятельность, а не контролировать бытовые переводы.

"Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы между физическими лицами (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать не единичные платежи, а закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска — те, кто ведёт предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту: организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели", — пояснила Валеева.

Алгоритмы будут ориентироваться на незадекларированные доходы, сопоставимые с максимальным годовым доходом для самозанятых — 2,4 миллиона рублей, а также с верхней границей базовой ставки НДФЛ в 13%. Система сопоставит сумму поступлений на карты с официальным доходом человека. Те, у кого разница превысит 2,4 миллиона рублей, скорее всего, будут получать автоматические требования пояснить аномалии либо задекларировать доход.
При обнаружении незадекларированного дохода налоговая сможет применить серьёзные меры: доначисление НДФЛ по ставке от 13 до 22%, НДС 22%, страховые взносы, пени, штраф за непредоставление декларации (до 30% от суммы), штраф за неуплату налога (20%, при умысле — 40%), административный штраф за незаконное предпринимательство (до 2000 рублей), а в особо крупных размерах — уголовную ответственность по статье 198 УК РФ (если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 миллиона рублей).
Чтобы не попасть "под прицел", эксперт советует легализовать деятельность — оформить статус самозанятого (4–6% от поступлений) или индивидуального предпринимателя. При переводах указывать назначение платежа ("возврат займа", "подарок"), а для займов иметь договор или расписку. Хранить подтверждающие документы (квитанции, переписку) на случай запроса от ФНС.
 
