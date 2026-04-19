В Италии заявили, что их тральщики смогут добраться до Ормуза за 25 дней

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто допустил участие итальянских судов в миссии по разминированию Ормузского пролива, уточнив, что тральщики могут достичь...

2026-04-19T12:56+0300

РИМ, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто допустил участие итальянских судов в миссии по разминированию Ормузского пролива, уточнив, что тральщики могут достичь его вод за 20-25 дней. "Италия располагает 10 минными тральщиками, восемь из них в строю. Они находятся в порту Ла-Специя. Они за 20-25 дней могут оказаться в районе. Экипаж тральщика составляет 40-45 человек", - заявил Крозетто в эфире телеканала Rai1. По словам министра, тральщикам необходимо сопровождение до Суэцкого канала, где их могут встретить фрегаты из числа участвующих в миссиях Евросоюза Aspides и Atalanta, которые действуют в Красном море и Аденском заливе, и довести до Омана. Крозетто подчеркнул, что использование итальянских кораблей для миссии по разминированию должно быть одобрено парламентом Италии. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.

