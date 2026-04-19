Пушилин оценил перспективы продления программы льготной ипотеки в ДНР

2026-04-19T13:36+0300

МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Льготная ипотека на сегодняшний день способствует развитию строительной отрасли в ДНР, власти намерены максимально обновить ранок жилья, но потребуется ли сохранять ставку в 2% после 2030 года - покажет время, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. "Сейчас условия такие предоставляются до 2030 года, и мы рассчитываем за этот период сделать по максимуму - построить, обновить жилье. Потребуется и будет ли такой запрос в продолжение (после 2030 года - ред.) - покажет время. Мы благодарны нашему президенту за сохранение действующей процентной ставки по ипотеке, потому что это дает возможность сейчас иметь драйвер для развития строительной отрасли в моменте", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как долго еще должна оставаться ставка в 2% на ипотеку в новых регионах. Льготная ипотека в новых регионах России - программа с государственной поддержкой для покупки жилья под 2% годовых. Она была разработана для улучшения жилищных условий населения и стимулирования экономического развития этих регионов.

