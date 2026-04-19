Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского после событий в Раде - 19.04.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского после событий в Раде
На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского после событий в Раде - 19.04.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского после событий в Раде
Уход депутатов из фракции "Слуга народа" ставит под сомнение сохранение конституционного большинства Владимира Зеленского, сообщает Welt. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:16+0300
2026-04-19T23:16+0300
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Уход депутатов из фракции "Слуга народа" ставит под сомнение сохранение конституционного большинства Владимира Зеленского, сообщает Welt."Исторически уникальное большинство в Раде, которое на протяжении многих лет позволяло Зеленскому управлять страной без ограничений, теперь существует лишь на бумаге. Глава киевского режима перешел к открытым угрозам. В середине марта он заявил, что те, кто в парламенте не служит государству, должны отправиться на фронт. &lt;…&gt; У резкой риторики Зеленского есть причина. Депутаты его партии "Слуги народа" &lt;…&gt; бойкотируют своего покровителя. &lt;…&gt; Хуже момента быть не могло", — говорится в материале.Издание отмечает напряженную атмосферу среди парламентариев: на фоне давления и угроз многие боятся принимать решения, а около 40 депутатов, по данным источников, готовятся уйти в отставку.В последние месяцы заседания Рады все чаще срываются. Как писала "Украинская правда", парламент IX созыва фактически утратил работоспособность, комитеты разваливаются, а депутаты не хотят взаимодействовать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе управления государством.
в мире, владимир зеленский, рада, мировая экономика
В мире, Владимир Зеленский, Рада, Мировая экономика
23:16 19.04.2026
 
На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского после событий в Раде

Welt: Зеленский может лишиться конституционного большинства

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Уход депутатов из фракции "Слуга народа" ставит под сомнение сохранение конституционного большинства Владимира Зеленского, сообщает Welt.
"Исторически уникальное большинство в Раде, которое на протяжении многих лет позволяло Зеленскому управлять страной без ограничений, теперь существует лишь на бумаге. Глава киевского режима перешел к открытым угрозам. В середине марта он заявил, что те, кто в парламенте не служит государству, должны отправиться на фронт. <…> У резкой риторики Зеленского есть причина. Депутаты его партии "Слуги народа" <…> бойкотируют своего покровителя. <…> Хуже момента быть не могло", — говорится в материале.
Издание отмечает напряженную атмосферу среди парламентариев: на фоне давления и угроз многие боятся принимать решения, а около 40 депутатов, по данным источников, готовятся уйти в отставку.
В последние месяцы заседания Рады все чаще срываются. Как писала "Украинская правда", парламент IX созыва фактически утратил работоспособность, комитеты разваливаются, а депутаты не хотят взаимодействовать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе управления государством.
В миреВладимир ЗеленскийРадаМировая экономика
 
 
