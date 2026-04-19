В Китае роботы-гуманоиды "Молния" побили рекорд человека в полумарафоне

2026-04-19T09:11+0300

ПЕКИН, 19 апр – ПРАЙМ. Все три китайских автономных робота гуманоида "Молния", забравшие в воскресенье призовые места на полумарафоне в Пекине, побили рекорд человека, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным открытых источников, действующий рекорд в 56 минут 42 секунды на дистанции в 21,1 километра принадлежит бегуну из Уганды Джейкобу Киплимо. Второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов в воскресенье прошел на территории Пекинской зоны технико-экономического развития "Ичжуан", участие в нем приняли несколько сотен человекоподобных роботов из более чем 100 команд. Роботы и люди бежали по одному и тому же маршруту, однако для роботов была предусмотрена своя "выделенка", и они стартовали не все вместе, а поочередно с интервалом в 30 секунд. Финиш для роботов в Пекине был довольно драматичным, первым финишную черту пересек робот "Молния" с номером 001 из команды "Цзюэин Читу" с чистым временем 48 минут и 19 секунд, однако из-за того, что это робот с дистанционным управлением, ему начислили штраф, в результате весь пьедестал заняли его полностью автономные роботы-братья. Первое место занял робот "Молния" под номером 009 из команды "Цитянь Дашэн" с временем 50 минут 26 секунд, роботы "Молния" под номерами 011 и 008 заняли второе и третье места, преодолев дистанцию за 50 минут 56 секунд и 53 минуты 1 секунду. Результаты полумарафона свидетельствуют о значительном прогрессе в области робототехники, ведь в прошлом году из 20 роботов-участников победителем стал робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды.

