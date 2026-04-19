В "Росинкасе" назвали необходимые навыки для работы инкассатором

В "Росинкасе" назвали необходимые навыки для работы инкассатором - 19.04.2026, ПРАЙМ

В "Росинкасе" назвали необходимые навыки для работы инкассатором

Крепкая физическая форма, опыт обращения с оружием и технические способности - необходимые навыки для работы инкассатором, заявил в интервью РИА Новости... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T02:46+0300

2026-04-19T02:46+0300

2026-04-19T02:46+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Крепкая физическая форма, опыт обращения с оружием и технические способности - необходимые навыки для работы инкассатором, заявил в интервью РИА Новости президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин. "Во-первых, нужно иметь крепкую физическую форму, потому что снаряжение довольно тяжелое: бронежилет, рация, обмундирование, оружие – все это около 7–10 килограммов, плюс ценности – сумки или банкоматные кассеты, которые переносят инкассаторы", - рассказал Верейкин. По его словам, также нужно иметь опыт обращения с оружием и быть готовым к работе с техникой. "Обслуживать банкоматы и терминалы – этому мы, конечно, обучим, но без минимальных технических способностей не обойтись", - заключил Верейкин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 апреля в 09.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество