Россия в феврале сократила закупки пива из ЕС в 4,5 раза - 19.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила закупки пива из ЕС в 4,5 раза
Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении - до 1 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 19.04.2026, ПРАЙМ
05:47 19.04.2026
 
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении - до 1 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли пиво из ЕС на 1,1 миллиона евро против 4,7 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма импорта упала в 4,5 раза за год.
Наиболее резко сократился импорт пива из Чехии - в 8,5 раз за год, до 142,3 тысячи евро, из Литвы - в 7 раз, до 72,9 тысячи евро, а также из Германии - в 5,6 раза, до 141,3 тысячи евро.
Сумма поставок голландского пива показала исторический минимум: по данным Евростата, в феврале его было ввезено в РФ всего на 20 евро.
 
