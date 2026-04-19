Россия в феврале сократила закупки пива из ЕС в 4,5 раза

Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении - до 1 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 19.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении - до 1 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли пиво из ЕС на 1,1 миллиона евро против 4,7 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма импорта упала в 4,5 раза за год. Наиболее резко сократился импорт пива из Чехии - в 8,5 раз за год, до 142,3 тысячи евро, из Литвы - в 7 раз, до 72,9 тысячи евро, а также из Германии - в 5,6 раза, до 141,3 тысячи евро. Сумма поставок голландского пива показала исторический минимум: по данным Евростата, в феврале его было ввезено в РФ всего на 20 евро.

