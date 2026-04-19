https://1prime.ru/20260419/rossiya-869266927.html

СМИ раскрыли, какой важный секрет о России скрывают в Брюсселе

2026-04-19T09:57+0300

европа

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

брюссель

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f97520d2b3290ada1394f4230d2fa08.jpg

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЕС замалчивает зависимость от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung. В материале приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна извлечь уроки из нового дефицита ископаемой энергии. Решение проблемы, возникшей из-за конфликта вокруг Ирана, по ее словам, заключается в электрификации, опирающейся на собственные источники."Однако в ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России", — говорится в публикации.По имеющимся данным, четверть всего обогащенного урана, который нужен странам ЕС, до сих пор поступает от России. И пройдут годы, прежде чем Европа окончательно освободится от этой зависимости, отмечается в материале.Однако, в Брюсселе предпочитают об этом молчать, пишет NZZ.Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года — до 15 процентов.В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

