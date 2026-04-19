СМИ раскрыли, какой важный секрет о России скрывают в Брюсселе - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/rossiya-869266927.html
СМИ раскрыли, какой важный секрет о России скрывают в Брюсселе
ЕС замалчивает зависимость от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung. В материале приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о... | 19.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f97520d2b3290ada1394f4230d2fa08.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bcf07712c626ece743b62fab1a495832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:57 19.04.2026
 
СМИ раскрыли, какой важный секрет о России скрывают в Брюсселе

NZZ: ЕС замалчивает зависимость от российского ядерного топлива

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЕС замалчивает зависимость от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung.

В материале приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна извлечь уроки из нового дефицита ископаемой энергии. Решение проблемы, возникшей из-за конфликта вокруг Ирана, по ее словам, заключается в электрификации, опирающейся на собственные источники.
"Однако в ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России", — говорится в публикации.

По имеющимся данным, четверть всего обогащенного урана, который нужен странам ЕС, до сих пор поступает от России. И пройдут годы, прежде чем Европа окончательно освободится от этой зависимости, отмечается в материале.

Однако, в Брюсселе предпочитают об этом молчать, пишет NZZ.

Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года — до 15 процентов.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно"
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала