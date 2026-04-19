Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник - 19.04.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник
Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, он заработает в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T01:16+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, он заработает в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Пока в России действует ГОСТ на шиповник, введенный в 1995 году. Новая редакция устанавливает требования к поставляемым для промышленной переработки и реализации потребителям различных видов шиповника. При этом они не распространяются на плоды, которые используются для изготовления лекарств.  Так, плоды шиповника должны быть чистыми, свежими, полной зрелости и без механических повреждений. Цвет может быть от оранжевого до ярко-красного, но при этом равномерным. Массовая доля веточек, листьев и иных примесей растительного происхождения на плодах должна составлять не более 1%. Не допускается излишняя влажность плодов. Помимо этого, введены ограничения на длину плодов шиповника: от 0,7 до 3 сантиметров, а также на диаметр - от 0,6 до 1,7 сантиметра. Уточняется также, что на транспортной упаковке должны быть знаки "Скоропортящийся груз" и "Ограничение температуры".
01:16 19.04.2026
 
