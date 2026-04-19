СМИ: шутка Фицо про Россию переполошила ЕС

2026-04-19T07:36+0300

МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о стремлении ЕС к ослаблению России вызвало значительное внимание в европейском сообществе, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. "Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там (в Европе. — Прим. ред.) особенно широкий резонанс: "Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки"", — говорится в материале.Издание считает, что таким образом Фицо выразил критическую позицию относительно предположений о возможности сломить Россию через экономические и военные меры, что вызвало недовольство у некоторых стран ЕС. "Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план", — говорится в материале.В четверг Фицо, комментируя усилия ЕС по ослаблению России и попытки подчинить её, охарактеризовал такую политику как неудачную и бесперспективную, добавив, что русские встают на колени только для того, чтобы завязывать ботинки, а не под чьим-либо давлением. В середине февраля Фицо также заявил, что западные государства, поддерживающие продолжение конфликта в Украине, опасаются признать ошибки в выбранной стратегии.

