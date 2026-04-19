Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: шутка Фицо про Россию переполошила ЕС - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/slovakiya-869264039.html
СМИ: шутка Фицо про Россию переполошила ЕС
https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_20:0:2180:1620_1920x0_80_0_0_734dafc84d14dbe3f340b1fd9f8fc2d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:36 19.04.2026
 
СМИ: шутка Фицо про Россию переполошила ЕС

Berliner Zeitung: шутка Фицо про русских и шнурки устроила резонанс в ЕС

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о стремлении ЕС к ослаблению России вызвало значительное внимание в европейском сообществе, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
"Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там (в Европе. — Прим. ред.) особенно широкий резонанс: "Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки"", — говорится в материале.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Словакия не поддержит новые санкции против России, заявил Фицо
17 апреля, 14:49
Издание считает, что таким образом Фицо выразил критическую позицию относительно предположений о возможности сломить Россию через экономические и военные меры, что вызвало недовольство у некоторых стран ЕС.
"Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план", — говорится в материале.
В четверг Фицо, комментируя усилия ЕС по ослаблению России и попытки подчинить её, охарактеризовал такую политику как неудачную и бесперспективную, добавив, что русские встают на колени только для того, чтобы завязывать ботинки, а не под чьим-либо давлением. В середине февраля Фицо также заявил, что западные государства, поддерживающие продолжение конфликта в Украине, опасаются признать ошибки в выбранной стратегии.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Фицо: ЕС может забыть о поддержке Словакией санкций против России
28 марта, 22:35
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала