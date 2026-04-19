В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов - 19.04.2026, ПРАЙМ
В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Более 50 маршрутов интегрируют в систему столичного сообщения в 2026 году в рамках проекта единого транспортного пространства Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что совместно с правительством Московской области реализуется уникальный проект - бесшовная транспортная система для жителей столицы и Подмосковья. Первый этап уже завершен, было запущено 25 маршрутов в западном, северо-западном и северном направлениях. "Второй намечен на 2026-й. В систему Московского транспорта дополнительно интегрируем ещё 54 маршрута, включая юго-западное, северное и северо-восточное направления. Планируем задействовать около 450 автобусов, на которых будет совершаться свыше 120 тысяч поездок", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр добавил, что финальные этапы пройдут в 2027 и 2028 году, всего будут интегрированы в транспортный комплекс Москвы порядка трети маршрутов, связывающих город с областью. "Для запуска маршрутов в прошлом году закупили свыше 500 автобусов российского производства, отвечающих самым высоким требованиям и критериям комфорта Московского транспорта. С момента запуска на автобусах проекта совершили почти 10 млн поездок, на отдельных направлениях пассажиропоток вырос до 60%", - отметил Собянин.
