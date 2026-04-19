https://1prime.ru/20260419/sobyanin-869270591.html
В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов
В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов - 19.04.2026, ПРАЙМ
В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов
Более 50 маршрутов интегрируют в систему столичного сообщения в 2026 году в рамках проекта единого транспортного пространства Москвы и Подмосковья, сообщил мэр... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T16:08+0300
2026-04-19T16:08+0300
2026-04-19T16:08+0300
экономика
бизнес
россия
московская область
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/15/763381536_0:83:2738:1623_1920x0_80_0_0_f970d546bc537937a2bdc5414ee95df5.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Более 50 маршрутов интегрируют в систему столичного сообщения в 2026 году в рамках проекта единого транспортного пространства Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что совместно с правительством Московской области реализуется уникальный проект - бесшовная транспортная система для жителей столицы и Подмосковья. Первый этап уже завершен, было запущено 25 маршрутов в западном, северо-западном и северном направлениях. "Второй намечен на 2026-й. В систему Московского транспорта дополнительно интегрируем ещё 54 маршрута, включая юго-западное, северное и северо-восточное направления. Планируем задействовать около 450 автобусов, на которых будет совершаться свыше 120 тысяч поездок", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр добавил, что финальные этапы пройдут в 2027 и 2028 году, всего будут интегрированы в транспортный комплекс Москвы порядка трети маршрутов, связывающих город с областью. "Для запуска маршрутов в прошлом году закупили свыше 500 автобусов российского производства, отвечающих самым высоким требованиям и критериям комфорта Московского транспорта. С момента запуска на автобусах проекта совершили почти 10 млн поездок, на отдельных направлениях пассажиропоток вырос до 60%", - отметил Собянин.
московская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/15/763381536_52:0:2717:1999_1920x0_80_0_0_4affacf891b296df069cd7ba3c68d73b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, московская область, москва, сергей собянин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, Сергей Собянин
В систему московского транспорта в 2026 году интегрируют более 50 маршрутов
Собянин: в систему московского транспорта интегрируют более 50 маршрутов в 2026 году