СПОТ не станет барьером в торговле Москвы и Минска, заявил Селиверстов

2026-04-19T23:21+0300

МИНСК, 19 апр – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились, что совместная рабочая группа выработает решения, которые не позволят российской национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) стать барьером в торговле, заявил посол республики в Москве Юрий Селиверстов. "С Российской Федерацией достигнута договоренность, создана рабочая группа с представителями министерства по налогам и сборам с белорусской стороны и министерства финансов российской стороны. Намечен ряд действий, план, их необходимо выполнять, доработать те системы, которые у нас есть с коллегами…, чтобы эта система органично в нашу систему контроля и прослеживаемости вошла, и мы от этого получили только пользу", - сказал дипломат в интервью, показанном в эфире телеканала "Беларусь 1". По его словам, технически надо все отработать, надо сделать, чтобы "это работало так, как задумывается, а не стало очередным барьером". "Надо просто быстро работать, собираться и делать", - подчеркнул Селиверстов. Он отметил, что это очень злободневный, непростой вопрос. "Причина заключается в том, что, действительно, введение этой системы в обозримом будущем в Российской Федерации неизбежно (в июне начнет работу – ред.)", - подчеркнул Селиверстов. Он отметил, что логично предпринимать меры, чтобы на рынок не попадала сомнительная продукция. "Но есть определенные нюансы.. Сегодня… уже сложились механизмы оплаты, поставки, логистики. Мы понимаем, что у нас нет как таковой границы. И теперь нам необходимо (сделать так – ред.), чтобы введение этой системы... не стало дополнительным барьером, который потребует проверки товара на границе, дополнительных ресурсов, чтобы все это выполнять", - продолжил дипломат. По его словам, белорусские производители опасаются, что система СПОТ на практике может стать препятствием для поставок белорусского товара в РФ ввиду "этой всей череды, согласования его ввоза".

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, белоруссия, москва, рф