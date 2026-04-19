Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7
2026-04-19T19:57+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Компания Blue Origin, принадлежащая основателю онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что не смогла вести на нужную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7. Ранее компания сообщила об успешном старте своей ракеты New Glenn с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. "Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Полезная нагрузка была выведена на нештатную орбиту. В настоящее время мы проводим оценку ситуации и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - написала компания в соцсети X. Спутник связи BlueBird 7 предназначен для предоставления сотового широкополосного доступа для смартфонов и должен был пополнить спутниковую группировку компании AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите.
Новости
