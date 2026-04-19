Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7 - 19.04.2026, ПРАЙМ
Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7
Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7 - 19.04.2026, ПРАЙМ
Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7
Компания Blue Origin, принадлежащая основателю онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что не смогла вести на нужную орбиту спутник мобильной связи... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T19:57+0300
2026-04-19T19:57+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Компания Blue Origin, принадлежащая основателю онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что не смогла вести на нужную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7. Ранее компания сообщила об успешном старте своей ракеты New Glenn с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. "Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Полезная нагрузка была выведена на нештатную орбиту. В настоящее время мы проводим оценку ситуации и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - написала компания в соцсети X. Спутник связи BlueBird 7 предназначен для предоставления сотового широкополосного доступа для смартфонов и должен был пополнить спутниковую группировку компании AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите.
технологии, сша, джефф безос, blue origin, amazon
Происшествия, Технологии, США, Джефф Безос, Blue Origin, Amazon
19:57 19.04.2026
 
Blue Origin не смогла вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7

Blue Origin заявила, что не смогла вывести на нужную орбиту спутник BlueBird 7

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Компания Blue Origin, принадлежащая основателю онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу, сообщила, что не смогла вести на нужную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7.
Ранее компания сообщила об успешном старте своей ракеты New Glenn с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
"Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Полезная нагрузка была выведена на нештатную орбиту. В настоящее время мы проводим оценку ситуации и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - написала компания в соцсети X.
Спутник связи BlueBird 7 предназначен для предоставления сотового широкополосного доступа для смартфонов и должен был пополнить спутниковую группировку компании AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите.
ПроисшествияТехнологииСШАДжефф БезосBlue OriginAmazon
 
 
